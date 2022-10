Check, das erste große Ziel des im Februar gegründeten Homburger Jugendbeirats ist geschafft. Am vergangenen Samstag lud er alle Homburger Jugendorganisationen und Vereine mit Jugendgruppen ins Siebenpfeifferhaus ein.

Der Jugendbeirat führte rund zweistündige Gespräche mit den etwa 20 Organisationen. Ziel: Anregungen bekommen, um sich kommunalpolitisch besser einbringen zu können. Jugendbeirat und Gäste teilten sich auf drei Räume auf, um sich in kleinen Gruppen auszutauschen. Dabei ging es auch um die Frage: Welche Erwartungen haben die Organisationen an den Jugendbeirat?

Nach den Gruppengesprächen trafen sich alle in großer Runde und stellten fest, dass die Idee des Jugendbeirats aufgegangen ist. Die Vereine wissen jetzt, an wen sie sich wenden können. Und der Jugendbeirat weiß jetzt, was von ihm erwartet wird. Mit vielen Anregungen im Gepäck möchte er nun durchstarten – getreu dem Motto: Jetzt sind die jungen Erwachsenen am Drücker.