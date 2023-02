Der Stadtrat hat eine zweite Jugendpflege-Stelle beschlossen. Junge Erwachsene seien „die Zukunft“ sagt der Jugendbeirat. Michael Rippel denkt aber ans Sparen.

Es war ein guter Tag für die Kinder und Jugendlichen und den Jugendbeirat der Stadt Homburg: Bei seiner Sitzung am Donnerstag hat sich der Stadtrat mehrheitlich dafür ausgesprochen, die Stelle eines zweiten Jugendpflegers zunächst befristet für ein Jahr auszuschreiben – mit Option auf ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Damit folgte der Rat in Teilen dem Antrag der SPD-Fraktion und einem Vorschlag von Bürgermeister Forster.

Rückblick: Die Stadt Homburg hatte zwei Jugendpfleger-Stellen in Teilzeit. Im November vergangenen Jahres ist die zweite befristete Stelle ausgelaufen, die Mitarbeiterin gegangen. Die erste Stelle wurde aufgestockt, die zweite sollte aus Spargründen nicht wieder besetzt werden. Das war der SPD ein Dorn im Auge. Im Namen ihrer Fraktion plädierte Sevim Kaya-Karadag in einem Antrag dafür, diese Position in den Stellenplan 2023 wieder aufzunehmen.

Wenngleich die mit dem Jugendbüro verbundene Tätigkeit zu den freiwilligen Leistungen gehöre, habe sie eine hohe Außenwirkung in Bezug auf Kinder, Jugendliche und Familien. Immerhin positioniere sich die Stadt unter dem Label „j.o.s.h. – jugendorientierte Stadt Homburg“ als „kinder- und jugendfreundlich“, betonte die SPD-Geschäftsführerin.

Mehr Aufgaben fürs Jugendbüro

Damit nicht genug. Die Aufgaben des Jugendbüros seien nicht weniger, sondern sogar mehr geworden. Kaya-Karadag erinnerte an die Organisation zahlreicher Veranstaltungen und den neuen Jugendbeirat. Dessen Vertreter hätten nun den Wunsch geäußert, die zweite Stelle wieder einzurichten, auch um die alleinige Stelleninhaberin nicht noch mehr zu belasten.

Sie zog auch den Vergleich zu anderen Städten: Blieskastel mit 20.000 Einwohnern habe eine Jugendpflege-Stelle, Kirkel und Bexbach mit 10.000 und 17.000 Einwohnern je anderthalb, und St. Ingbert mit 35.000 Einwohnern zwei Stellen; da sei bei Homburg mit 43.000 noch „Spielraum nach oben“.

Ohne eine zweite Person würde die Jugendarbeit leiden, sich gar verschlechtern, war sich Kaya-Karadag sicher. Und bei Urlaub oder Krankheit versiege sie ganz. Trotz eines Jugendbeirats würde Homburg nicht mehr „als jugendorientierte Stadt wahrgenommen“, wagte sie einen düsteren Blick in die Zukunft. „Ein eindeutig falsches Signal.“ Eine gute Jugendarbeit und Jugendförderung seien eine dauerhafte und langfristige Angelegenheit und – auch in Anbetracht der Kostenbeteiligung durch den Kreis – finanziell durchaus tragbar.

Michael Rippel: Stadt muss sparen

Da sich die Strukturen geändert hätten – und jetzt noch die Integration der geflüchteten Jugendlichen anstehe – erachtete Linken-Fraktionschefin Barbara Spaniol die zweite Stelle ebenfalls als „notwendig und dringlich“.

Michael Rippel (CDU) sah sich dagegen an die „Einhaltung des Saarlandpaktes“ gebunden. Demnach muss die Stadt sparen, muss 40 Stellen abbauen. Sollte die Verwaltung in einer noch zu erstellenden Prioritätenliste zu der Ansicht kommen, dass die Jugendpflege ganz oben steht, werde die CDU einer zweiten Stelle im Jugendbüro sicher zustimmen.

„Wir sind angehalten, zwei Millionen Euro einzusparen“, sagte auch Marc Piazolo (Grüne). Dennoch konnte er sich mit einer befristeten Stelle anfreunden. „Wir könnten uns noch überlegen, wie wir die finanzielle Lücke schließen.“

Nach Meinung Markus Loews (AfD) sind die Haushaltsberatungen abgeschlossen. Zwischenzeitlich habe sich nichts geändert. Personal werde in der gesamten Verwaltung gebraucht und den großen Bedarf im Jugendbereich sehe er jetzt nicht.

Jugendbeirat: Ohne zweite Stelle leiden Kinder

Nico Lehmann, Vorsitzender des Jugendbeirats, brach noch eine Lanze für die Stelle: Wenn sie nicht besetzt werde, habe das vor allem Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien. Die Stadt müsse sich die Frage stellen, wie sie generell zu den jungen Menschen steht. „Sie sind wichtig, sie sind die Zukunft.“

Mit dem Kompromissvorschlag von Bürgermeister Michael Forster (CDU) konnten sich 23 Ratsmitglieder anfreunden. 16 stimmten dagegen. Damit steht einer zweiten Jugendpflege-Stelle nichts mehr im Weg.