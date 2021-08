Das Jobcenter des Saarpfalz-Kreises hat sich vorgenommen, 2021 deutlich mehr Arbeitsuchende aus dem Hartz-IV-Bezug in Arbeitsverhältnisse zu vermitteln als im Jahr zuvor. Nach einer ersten Zwischenbilanz sieht es danach aus, als würde das Jobcenter sein Ziel erreichen.

Die Zahl der vermittelten Personen soll um zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden, so die Vorgabe. Ein Schwerpunkt des Jobcenters im Saarpfalz-Kreis sei die Unterstützung von Personen, die schon länger Arbeitslosengeld II beziehen. Die oftmals mehrjährige Hilfsbedürftigkeit soll in so vielen Fällen wie möglich reduziert werden. Die Zahl der Langzeitbezüge soll Ende dieses Jahres nicht erheblich höher sein als Ende 2020, erklärte Sandra Brettar, Sprecherin des Saarpfalz-Kreises.

Der Saarpfalz-Kreis und das Jobcenter sind zuversichtlich, die ehrgeizigen Ziele trotz Corona-Pandemie zu erreichen. Dafür sprechen die Zahlen einer Zwischenbilanz. Nach Angaben der Kreisverwaltung haben seit Anfang des Jahres bereits rund 700 Personen eine Erwerbstätigkeit oder eine Ausbildung aufgenommen. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres sei dies nur rund 560 Personen gelungen. Besonders erfreulich sei, dass im Vorjahresvergleich die Zahl derjenigen, die schon lange Hartz-IV-Leistungen beziehen, um 2,7 Prozent gesunken ist.

Auch sei die statistische Entwicklung insgesamt positiv. So haben im Juli dieses Jahres im Saarpfalz-Kreis 3882 Bedarfsgemeinschaften Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) bezogen, im Juli 2020 waren es noch 4236. Aus Sicht des Jobcenters zeige sich an diesen Zahlen deutlich, dass gerade die Lockerungsschritte bei den Corona-Regeln in den vergangenen Wochen zunehmend zur Entspannung des Arbeitsmarktes beitragen. Ende Juli 2021 waren im Saarpfalz-Kreis 1422 offene Stellen gemeldet, im Juli 2020 waren es 1086. Um den positiven Trend aufrecht zu erhalten und zu verstärken, setze das Jobcenter verstärkt auf Qualifikation und Ausbildungsangebote, so die Kreisverwaltung.