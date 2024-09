Wer in Blieskastel lebt, kommt am Namen Jürgen Trautmann nicht vorbei. Nach über 20 Jahren Arbeit als Ortsvorsteher des größten Blieskasteler Stadtteils ging im Sommer eine Ära zu Ende. Trautmann erzählt der RHEINPFALZ, auf was er besonders stolz ist, was ihn an der Politik gestört hat – und, was er mit Trauerreden zu tun hat.

Über 20 Jahre war Jürgen Trautmann Ortsvorsteher von Blieskastel-Mitte und damit vom größten Stadtteil der Stadt im Saarpfalz-Kreis. In Blieskastel