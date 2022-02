Der Saarpfalz-Kreis fordert positiv auf das Coronavirus getestete Personen dazu auf, ihre Kontaktpersonen selbst zu nennen. Die Korrespondenz erfolge per Post. Der bisher übliche Telefonanruf des Gesundheitsamts entfällt.

Weil die Corona-Infektionszahlen täglich neue Rekordwerte erreichen, ändert das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises seine Vorgehensweise. Statt per Telefon nimmt die Behörde von nun an per Post Kontakt zu Personen auf, die per PCR-Test positiv auf das Coronavirus getestet wurden, teilt Kreis-Sprecherin Sandra Brettar mit.

Die Anordnung der zehntägigen Quarantäne werde von der Ortspolizeibehörde zugestellt. Zugleich fordere das Schreiben zum Melden der Kontaktpersonen auf. Dazu liege ein Fragebogen bei, den Betroffene ausfüllen und in einem vorfrankierten Umschlag an die Behörde zurück senden sollen.

Der Behördenbrief informiert auch über eine mögliche Freitestung ab dem siebten Tag der Quarantäne durch einen Schnelltest an einem zertifizierten Testzentrum. Die sei jedoch nur möglich, wenn 48 Stunden vor Testabnahme keine Krankheitszeichen aufgetreten sind.

Weiter liege dem Schreiben ein Nachweis über die Corona-Infektion für den Arbeitgeber bei. Bereits mit der Quarantäne-Anordnung werde ein Genesenen-Nachweis versendet, der 28 Tage nach dem bestätigten, positiven PCR-Test für 90 Tage gilt. Wurden dem Gesundheitsamt von der positiv getesteten Person ihre Kontaktpersonen gemeldet, werden auch diese Personen per Post kontaktiert.

Info

Für Fragen, die nicht im Anschreiben und auf der Internetseite des Saarpfalz-Kreises geklärt werden können, bietet das Gesundheitsamt den Kontakt per E-Mail Gesundheitsamt@saarpfalz-kreis.de und über das Infotelefon 06841-1047306 an. Das Telefon ist Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr erreichbar, an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 10 bis 16 Uhr.