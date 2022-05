Seit Ende April fährt in Gersheim ein Bürgerbus umher. Jeden Dienstag und Donnerstag von 8 bis 18 Uhr fährt er die Fahrgäste an ihre Wunschziele innerhalb der Gemeinde. Den Großteil der Kosten trägt das Land.

Um den Bus zu benutzen, muss man sich am Vortag zwischen 15 und 16:30 Uhr anmelden und die Daten zur geplanten Fahrt angeben. Der Bürgerbus holt dann die Fahrgäste zur gewünschten Uhrzeit ab und bringt sie zu ihrem Ziel. Dort kann man sich nach einer selbstbestimmten Zeit später wieder abholen lassen.

Der Bürgerbus in Gersheim ist keine Einzelheit: In ganz Deutschland fahren Bürgerbusse der Agentur Landmobil die Bürger von Ort zu Ort. Allein im Saarpfalz-Kreis gibt es neben dem in Gersheim zwei weitere. In der Pfalz gibt es momentan rund 30 dieser Bürgerbusse. In der Region Zweibrücken gibt es zur Zeit noch keine Busse der Agentur Landmobil, aber in Rieschweiler-Mühlbach und in Contwig gibt es ähnliche Modelle, von der Gemeinde organisiert. Das Angebot richte sich vor allem an Ältere. Weitere Infos gibt es im Internet unter gersheim.de/buergerbus.