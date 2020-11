In der Ruine der Synagoge in der Homburger Klosterstraße gedachten am Montag den ganzen Tag über Menschen jeden Alters den Opfern des Pogroms vom 9. November 1938. Damals hatten Anhänger der Nationalsozialistischen Partei das Gotteshaus verwüstet. Die Besucher konnten Kieselsteine ablegen, um den jüdischen Opfern der Nazidiktatur individuell die Ehre zu erweisen.

Infotafeln informierten über die Geschichte der Homburger Juden und ihrer Synagoge, die an der Stelle eines früheren Franziskanerklosters entstanden war. Dieses Kloster war während der Französischen Revolution zerstört worden. Eine zentrale Gedenkveranstaltung wie in den Vorjahren war laut Stadt wegen der Pandemie-Einschränkungen nicht möglich.

1952 zum größten Teil abgerissen

Die Homburger Synagoge bestand seit 1860. Nach der Schändung wurde das Gebäude bis Kriegsende als Obstverwertungstelle, Meisterschule und schließlich Heimatmuseum genutzt. 1945 setzten Bombenangriffe der Substanz zu, 1952 wurde das Gebäude schließlich bis auf die Außenmauern abgetragen. In der Folge sollten Wohnungen und ein Museum entstehen, was aber denkmalrechtlich abgelehnt wurde.

Die Ruine ist nur zu besonderen Anlässen zugänglich. Bei Hitlers Machtantritt 1933 waren 163 Juden in Homburg registriert, 29 von ihnen wurden während der Diktatur überwiegend in Auschwitz ermordet, die übrigen flohen ins Exil, wo sich ihre Spur zum Teil verlor.