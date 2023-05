Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf einmal wurde es dunkel am Mittwochabend in Webenheim und Mimbach, alle Straßenlaternen fielen aus, in den Häusern standen die Menschen im Dunkeln und am Aldi tönte die Sirene vom Hausalarm und ging irritiert durch den Spannungsverlust von einem Einbruch aus. Das rote Blitzlicht war die einzige Lichtquelle für den Parkplatz.

Am Mittwoch kurz nach 22 Uhr wurde es gespenstisch dunkel in den beiden Blieskasteler Vororten, dann hörte man die Sirenen der Feuerwehr. Die fuhr zu einem Trafohaus neben der Firma Sonn im