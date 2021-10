Der Impfbus des Saarpfalz-Kreises ist in den kommenden Tagen in Homburg, Blieskastel und St. Ingbert präsent.

In Homburg lädt das Impfteam am Donnerstag, 14. Oktober, 8 bis 13 Uhr, beim Internationalen Bund in der Talstraße 13/13a zum Immunisieren ein. Ab Samstag, 16. Oktober, kann man sich auch am Homburger Globus-Baumarkt Am Forum 6 impfen lassen. Zu folgenden Zeiten: 16. Oktober 10 bis 15 Uhr; 18. Oktober 9 bis 14 Uhr; 19. Oktober 10 bis 15 Uhr; 20. Oktober 9 bis 14 Uhr; 21. Oktober 10 bis 15 Uhr; 22. Oktober 9 bis 14 Uhr sowie 23. Oktober 10 bis 15 Uhr. Im Frauenbüro am Homburger Scheffelplatz gastiert das Impfteam am Freitag, 22. Oktober, von 9 bis 14 Uhr.

Im Freizeitzentrum in der Bliesaue vor Blieskastel wird am Donnerstag, 14. Oktober, sowie tags darauf am Freitag von 9 bis 14 Uhr geimpft und am Samstag von 10 bis 15 Uhr.

Vor dem Kaufland im Grubenweg 7 in St. Ingbert wird nächste Woche geimpft – und zwar am Montag, 18. Oktober, von 9 bis 14 Uhr sowie am 19. Oktober 10 bis 15 Uhr; 20. Oktober 9 bis 14 Uhr; 21. Oktober 10 bis 15 Uhr und 23. Oktober 10 bis 15 Uhr.