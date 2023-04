Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Den ersten Unverpackt-Laden in Homburg haben Jessie Platte und ihre Freundin Nadine Meyer am 4. Dezember in der Schanzstraße eröffnet – schräg gegenüber der bekannten Kneipe Cartoon. Die beiden Betreiberinnen kommen aus Mörsbach.

Viele Jahre lang hatte der Contwiger Friseur Klaus Hochreuther mit seinem Team in diesen Räumen die Haarschöpfe seiner Kundschaft in Form gebracht; dann stand der Laden acht Jahre