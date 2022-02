„Heute steht im Rathaus kein Stein von damals mehr auf dem anderen“, zieht Bürgermeister Michael Forster eine Zwischenbilanz seines personellen Umbaus seit 2019 in der Homburger Stadtverwaltung.

Seit Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (SPD) am 21. Februar 2019 – nicht rechtskräftig – wegen der Detektiv-Affäre zu einer Bewährungshaftstrafe verurteilt wurde, hat sein Stellvertreter, Bürgermeister Michael Forster (CDU), die Führung des Homburger Rathauses inne. Damals kündigte Forster an, die Stadtverwaltung „effizient, zukunftsgerecht und transparent“ umzubauen. „Heute steht im Rathaus kein Stein von damals mehr auf dem anderen“, bilanziert der Bürgermeister auf Anfrage. Im März werde er den Umbau der Verwaltungsebene abschließen: „Mit dem Ruhestand des bisherigen Amtsleiters Klaus Kell müssen wir jetzt nur noch den Bereich Kultur, Soziales, Jugend und Sport neu zuschneiden.“ Viele Ämter in der Stadtverwaltung würden nun von Personen geleitet, „deren Namen dort früher nicht standen“.