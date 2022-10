Nachdem im vergangenen Jahr das saarländische Tal Thema der Herbstveranstaltung des Heimat- und Kulturvereins Ostertal gewesen ist, geht es am 1. November um acht weitere Ostertäler in Deutschland.

Der Vortrag mit Lichtbildern findet am Allerheiligentag am Dienstag, 1. November, um 17 Uhr im Kulturzentrum Kultur-Hoof im St. Wendeler Ortsteil Hoof statt. Referent ist der Vorsitzende des Heimat- und Kulturvereins Ostertal, Hans Kirsch. Er beschäftigt sich nach eigenen Worten schon seit vielen Jahren mit den deutschen Ostertälern außerhalb des Saarlandes.

Schon in den 1980er-Jahren sei er beim Lesen der Memoiren von Albert Speer, dem Lieblingsarchitekten Adolf Hitlers und späteren Rüstungsminister in der NS-Diktatur, darauf gestoßen, dass Speer 1934/35 „in einem abgelegenen Hochtal der bayerischen Alpen, dem Ostertal“ ein Jagdhaus bewohnt habe. Dort habe er mit seinen Mitarbeitern an Plänen zur baulichen Umgestaltung der Reichshauptstadt Berlin gearbeitet. Kirsch hat sich auf die Suche nach diesem Tal gemacht – und drei Ostertäler in Bayern gefunden: eins in den Chiemgauer Alpen, eins im Allgäu und ein weiteres in Oberschwaben.

Zwei Ostertäler liegen im Hochgebirge

Doch nicht nur in Bayern sei er fündig geworden, sondern auch in anderen Bundesländern, erzählt Kirsch: zweimal in Rheinland-Pfalz, – bei Enkenbach und in Rheinhessen –, einmal im Odenwald, einmal im Teutoburger Wald und einmal im niedersächsischen Salzgitter. Diese insgesamt acht außersaarländischen Ostertäler werden, so der Verein, bei der Herbstveranstaltung vorgestellt. Mitunter gebe es Parallelen zum saarländischen Ostertal zu sehen, heißt es weiter, mitunter aber auch krasse Unterschiede. So werde das Ostertal bei Enkenbach heute von einer Autobahn durchschnitten, das Ostertal in Salzgitter sei im Dritten Reich bei der Errichtung der Hermann-Göring-Werke völlig überbaut worden und zwei Ostertäler in Bayern lägen im Hochgebirge.