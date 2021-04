Im dritten Anlauf gibt der Homburger Stadtrat nach. Am Donnerstagabend, 2. Juli, hat das Gremium seinen Widerstand gegen die Trasse aufgegeben, auf der das Bundesverkehrsministerium eine neue Zubringerstraße durch den Erbacher Wald zur Autobahn A 6 zu legen gedenkt.

Mit deutlich überwiegender Mehrheit, gegen die oppositionellen Neinstimmen der Linken und AfD, billigte der Stadtrat jetzt die Planung des Autobahnzubringers auf Grundlage des Trassenvorschlags „Variante 1“. Diese Route, deren Verlauf noch nicht detailliert festgelegt ist, soll dereinst unweit des Reiskircher Fußballplatzes an die Erbach-Umgehungsstraße L 118 anknüpfen und von dort aus durch den Wald bis zur A 6 führen.

Auf dieser soll in einigen Jahren eine zusätzliche Anschlussstelle „Homburg Ost“ in der Nähe der Homburger Autobahn-Raststätte angelegt werden. Ziel des neuen Anschlusses auf halber Strecke zwischen den Ausfahrten Homburg und Waldmohr soll eine schnellere Anbindung der großen Industriebetriebe wie Bosch und Michelin ans Fernverkehrsnetz sein. Vor allem in den Homburger Stadtteilen Bruchhof und Erbach erhoffen sich die Anwohner davon Entlastung vom Lkw-Durchgangsverkehr.

Etwas näher dran an Jägersburg

Bis zuletzt blieb strittig, wo genau der neu zu bauende Autobahn-Zubringer an die L 118 angebunden und durch den Wald zur A 6 geführt werden soll. Von ursprünglich fünf verschiedenen Trassenvorschlägen – darunter eines Stücks der einstigen Glantal-Eisenbahnstrecke nach Waldmohr – sind zwei übrig geblieben: Gleich zweimal, am 13. Dezember 2018 und am 24. Oktober 2019, sprach sich eine Mehrheit im Stadtrat für die sogenannte Variante 2 aus. Diese wird von den Verkehrsbehörden zwar als teurer und weniger umweltfreundlich angesehen, doch hätte sie die Anwohner im Stadtteil Jägersburg künftig offenbar etwas weniger mit Fahrzeuglärm belastet als die Variante 1.

Doch diese Route ist die einzige, die eine Chance auf Verwirklichung hat. Am 20. Mai machte die saarländische Landesregierung in einer Mitteilung deutlich, dass sich das Bundesverkehrsministerium definitiv für die Annahme der Variante 1 entschieden habe. Der Bund, der das Ganze bezahlt, bestellt auch: Entweder konzentrieren sich alle weiteren Planungen auf die Trassenvariante 1, oder das Saarland – und somit letztlich die Stadt Homburg – begleicht die Mehrkosten für die Variante 2 aus eigener Tasche. Weil die Homburger Stadtkasse aber gähnend leer ist, würde ein Beharren des Rates auf Variante 2 daraus hinauslaufen, dass der gewünschte neue Autobahn-Anschluss am Ende gar nicht gebaut wird.

Anspruch auf Lärmschutz

Bauamtsleiter Michael Banowitz erinnerte den Stadtrat daran, dass die Stadt Homburg „aktiver Partner im Verfahren“ sei und Mitspracherechte habe. Beharre man aber auf dem Widerstand gegen die Vorzugs-Trasse des Bundes, werde das Bauvorhaben in Zukunft per Planfeststellungsverfahren allein von Bund und Land fortgeführt: „Dann hätten wir keinen Anspruch auf Lärmvorsorge oder Lärmsanierung entlang der L118. Wir müssen uns darüber im klaren sein, dass es nur eine einzige Zubringer-Trasse geben wird, die der Bund zu bauen bereit ist. Und das ist Variante 1.“

Die CDU-Stadtratsfraktion, so ihr Chef Stefan Mörsdorf, habe sich „schweren Herzens dafür entschieden, für die Variante 1 zu stimmen“. Man wisse, dass der Industrie-Werksverkehr die Anwohner in den einzelnen Stadtteilen unterschiedlich stark belaste – „und diese unterschiedlichen Sichtweisen gibt es auch bei den Mitgliedern unserer Fraktion.“ Das Ja der Christdemokraten verknüpfte Mörsdorf freilich mit dem Appell, „dass wir dafür sorgen, dass beim Straßenbau ein deutlich besserer Lärmschutz geschaffen wird als er gesetzlich vorgeschrieben ist. Wir müssen da alles rausholen, was nur geht.“

Anonyme Drohungen und Hass-Mails

Mörsdorf verwahrte sich gegen anonyme E-Mails an einzelne Stadtratsmitglieder, mit denen „zu nachtschlafender Zeit versucht wurde, mit teilweise unappetitlichem, verunglimpfendem Ton Druck zu machen.“

Barbara Spaniol (Linke) bestätigte dies: „Solche Drohungen können wir uns nicht gefallen lassen.“ Die Linken-Vorsitzende stimmte mit ihren drei Fraktionskollegen gegen den Schwenk zur Variante 1: „Die Planungen dafür sind schon 15 Jahre alt. In dieser Zeit hat sich viel verändert. Heute wollen wir Fahrradstadt werden und weniger CO 2 -Ausstoß haben. Deshalb wollen wir überhaupt keine neue Anschlussstelle Homburg-Ost.“

In diesem Punkt traf sich die Linke mit der AfD: Deren Sprecher Daniel Schütte aus Reiskirchen hatte unmissverständlich erklärt, seine Gruppierung wolle gezielt für die unmögliche Variante 2 stimmen, „um damit die Variante 1 zu verhindern. Wir sind nach wie vor für eine Null-Lösung.“

„Totes Pferd reiten“

„Da sind die Leute von der AfD die Einzigen, die das tote Pferd immer noch reiten wollen“, zeigte sich Jörg Kühn (FDP) „froh, dass die Mehrheit im Stadtrat die Lage jetzt endlich realistisch sieht. Bedauerlich, dass wir die heutige Mehrheit nicht schon vor sechs Monaten zusammenbekommen haben.“

„Man kann eben nicht mit dem Kopf durch die Wand“, meinte Winfried Bohn (SPD): „Wir müssen anerkennen, dass die Stadt Homburg nicht das Geld hat, die Mehrkosten für den Bau der Variante 2 zu tragen. So bleibt Variante 1 die einzige Möglichkeit.“

„Was wir heute nun beschließen, deckt sich 1:1 mit dem, was unsere Fraktion schon im Oktober 2019 beantragt hatte“, stellte Marc Piazolo (Grüne) fest: „Der Industriestandort Homburg braucht eine Zukunft, und die Bruchhofer brauchen Entlastung.“