Für Dienstag und Mittwoch, 24. November, hat die Gewerkschaft Verdi zum Warnstreik an den Homburger Unikliniken aufgerufen. Der Uni-Vorstand sagt, dass Operationen verschoben würden. Die Corona-Station bleibe unverändert in Betrieb.

„Trotz mehrtägiger intensiver Gespräche mit den Vertretern der Gewerkschaft Verdi ist es nicht gelungen, diesen Warnstreik in der durch Corona angespannten Situation abzuwenden“, äußert sich der Homburger Uni-Sprecher Roger Motsch zum Thema. So müsse man auch am Mittwoch, dem zweiten Streiktag, noch mit Beeinträchtigungen rechnen. Man habe jedoch eine Notdienstvereinbarung getroffen, wodurch die Notfallversorgung gesichert sei.

Motsch sprach von streikbedingten „Einschränkungen im Dienstbetrieb“ sowie bei der Ambulanz, „sodass geplante Termine möglicherweise nicht stattfinden können oder mit längeren Wartezeiten zu rechnen ist“. Zudem sei der OP-Betrieb betroffen. „Notfalleingriffe, aber auch dringliche Operationen finden weiterhin statt“, betonte Motsch. „Andere Eingriffe“ müsse man aber verschieben, „soweit medizinisch vertretbar“.

Covid-Intensivbereiche werden nicht bestreikt

Nach Angaben des Sprechers steht in der Notdienstvereinbarung mit Verdi, „dass in den einzelnen Klinikbereichen mindestens die personell geringste Besetzung der vergangenen vier Wochen zu gewährleisten ist. Für besonders sensible Bereiche wurden darüber hinausgehende Besetzungen definiert. Weiterhin wurde vereinbart, dass die Covid-Intensivbereiche nicht bestreikt werden dürfen.“

Verdi-Sekretärin Lisa Summkeller erklärte am Dienstag, dass die Streikenden „unter Würdigung der pandemischen Lage“ beschlossen hätten, von einer Demonstration oder Kundgebung abzusehen. Stellvertretend für alle Streikenden halte eine Abordnung bis Mittwochmittag, 12.05 Uhr, eine Mahnwache an der Hauptzufahrt zu den Homburger Unikliniken. Mit dem neuen Warnstreik an der Uni soll weiter Druck auf die Verhandlungen der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) ausgeübt werden.

„Homburger Appell“ der Streikenden

Zusammen mit Verdi-Vertretern, so Lisa Summkeller, hätten die Uni-Beschäftigten im Ausstand ein Papier mit Namen „Homburger Appell“ abgefasst. Darin werden die Verantwortlichen des Klinikums unter anderem aufgefordert, „dafür zu sorgen, dass die im Notdienst arbeitenden Kollegen tatsächlich auch nur Notdienstarbeiten erledigen müssen“. Die Tarifpartner an der Uniklinik seien angesichts der Pandemielage in eine „Zwickmühle“ geraten. Die Verhandlungspartner sollten daher den Tarifkonflikt rasch lösen.

Vordringlich richte sich der „Homburger Appell“ an die TdL, „endlich ein angemessenes Angebot zu unterbreiten“. Zudem wird an Saar-Ministerpräsident Tobias Hans appelliert, seinen Einfluss geltend zu machen. Und der Vorstand des Uniklinikums wird aufgerufen, „sich an die TdL zu wenden und diese von der Dringlichkeit der Befriedung des Tarifkonflikts zu überzeugen“.

Die Beschäftigten im Gesundheitswesen fordern 300 Euro mehr Gehalt pro Monat.