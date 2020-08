Welcher ist der schönste Homburg-Stein? Das fragt das Homburger Amt für Wirtschaftsförderung. Anfang Juli hatte die Stadt Homburg die Steine-Aktion ins Leben gerufen. 65 Steine wurden daraufhin bei der Stadtverwaltung eingereicht und können nun im Schaufenster des ehemaligen Weltbild-Ladens in der Eisenbahnstraße 14 in der Homburger Fußgängerzone bestaunt werden, teilte Pressesprecher Jürgen Kruthoff mit. Die virtuelle Übersicht aller bemalten Steine sei im Internet auf homburg.de und auf der Facebook-Seite des Amtes für Wirtschaftsförderung zu finden. Die öffentliche Abstimmung läuft bis Ende August, so Kruthoff. Abstimmen werden kann per E-Mail mit der Nummer des Favoriten an voting@homburg.de oder auf der Facebook-Seite. Nach der Abstimmung werden die Steine an den „Heimat-Shopper-Aktionstagen“ am 11. und 12. September in der Homburger Innenstadt ausgelegt und dürfen dort gefunden werden. Mit der Aktion will das Stadtmarketing nach der Corona-Pause mehr Kunden in die Innenstadt locken.