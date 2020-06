Am Samstag haben Passanten die Stadtverwaltung Homburg auf eine illegale Ablagerung von Fleischresten und Schlachtabfällen am Radweg entlang des Erbachs in der Nähe der Kreuzung an der Entenmühlstraße hingewiesen. Beim Anwesen eines Forstbetriebs wurden mehrere Plastikmüllsäcke in blauer, schwarzer sowie in grüner Farbe aufgefunden, die mit Geflügelschenkeln, größeren Knochen sowie Fleischresten gefüllt waren. Der Abfall lag verstreut im Gras, berichtete Pressesprecher Jürgen Kruthoff. Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs mussten die ekelerregenden Ablagerungen schließlich entfernen. Die Stadt Homburg bittet Zeugen, welche die Täter beim Abladen der Fleischreste beobachtet haben, sich bei der Stadtverwaltung Homburg unter Telefon 06841/1010 oder bei der Polizei unter Telefon 06841/1060 zu melden.