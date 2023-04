Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie am Freitag berichtet, durchkreuzte das Bundesverkehrsministerium das Vorhaben der Stadt Homburg, für den Lkw-Verkehr und zur Entlastung des städtischen Verkehrsnetzes einen neuen Anschluss an die Autobahn 6 durch den Erbacher Wald zu bauen. Nach dem Willen des Ministeriums soll die neue Strecke am Reiskircher Sportplatz vorbei zur A 6 führen. Die Linke-Politikerin Barbara Spaniol fordert, keine von beiden Lösungen zu verwirklichen, sondern vorhandene Straßen zu nutzen.

„Wir der Meinung, dass jeder zusätzliche Autobahnanschluss ein zu großer Eingriff in Natur und Landschaft bedeutet und mit Blick auf Kosten und Belastung von Anwohnern nicht