Am Wochenende des 2. und 3. Aprils findet in der Homburger Innenstadt wieder der Keramikmarkt statt. Zwei Wochen vor dem Osterfest präsentieren Kunstanwerker aus der gesamten Republik, Frankreich und Benelux samstags von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr die gesamte Palette keramischer Arbeiten. „Jeder Anbieter zeichnet sich durch eine gewisse individuelle Note aus, so dass die Gäste in Homburg einen Überblick über das gesamte Repertoire an zeitgemäßer Keramikkunst bekommen“, schreibt der Homburger Stadtpressesprecher Jürgen Kruthoff. Zudem habe der Markt auch beim Homburger Tourismus einen starken Stellenwert, so kämen zahlreiche Besucher, auch aus Gemeinden weit über die Grenzen des Saarpfalz-Kreises hinaus. Am 3. April ist zudem in der Innenstadt verkaufsoffener Sonntag, die Läden haben dann von 13 bis 18 Uhr geöffnet.