Das am 19. April geplante deutsch-türkische Tulpenfest fällt wegen des Coronavirus aus. Weil die Tulpen nur im Frühling blühen, kann erst im kommenden Jahr wieder gefeiert werden. Idee: deutsch-türkische Kulturtage.

Zum Bedauern der Initiatoren Markus Emser, Klaus Friedrich und des Homburger Integrationsbeauftragen Nurettin Tan kann das Fest aufgrund der zur Eindämmung der Corona-Pandemie erforderlichen Schutzmaßnahmen nicht stattfinden kann.

„Da der Termin des Festes – 2020 wäre es der 19. April gewesen – von der Tulpenblüte abhängig ist, kann es im Laufe des Jahres keine Ausweichveranstaltung geben, sondern wird erst wieder 2021 ein solches Fest stattfinden. Es kam die Idee auf, zu einem späteren Zeitpunkt eventuell deutsch-türkische Kulturtage auf die Beine zu stellen“, so Klaus Friedrich.

In der jetzigen Lage sei es sehr wichtig zu Hause zu bleiben, betont Nurettin Tan, der dennoch bedauert, „dass dieses für den Austausch der Kulturen so wichtige Fest“ nicht stattfinden kann.

Wie Markus Emser und Klaus Friedrich hatte sich der Homburger Integrationsbeauftragte auf das Kommen der Schirmherren, des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans und der türkischen Generalkonsulin für Rheinland-Pfalz und das Saarland, Sibel Müderrisoglu, ebenso gefreut wie über den angekündigten persönlichen Besuch der Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Die Ministerin war bereits 2016 Schirmherrin dieses bundesweit einmaligen interkulturellen Festes.

Symbolischer Ersatz im Stadtpark

„Wenn auch das Fest aufgrund der momentanen Situation in diesem Jahr abgesagt werden musste: Die im vergangenen Herbst gemeinsam gepflanzten Tulpen entfalten zur Zeit im Homburger Stadtpark ihre Blütenpracht und unterstreichen damit aufs Schönste, dass die deutsch-türkische Freundschaft auch in schwierigen Zeiten zu blühen vermag“, so die Initiatoren.