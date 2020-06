Die Homburger Stadtverwaltung beklagt Verstöße gegen die Maßnahmen zum Schutz vor einer Corona-Infektion in ihren Grünschnitt-Annahmestellen in den Stadtteilen. Anweisungen des Personals werden missachtet, Kunden reagierten mit Unverständnis auf die Maßnahmen.

„Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass den Anweisungen des Personals auf dem Grünschnittcontainern zu folgen ist“, so Stadtpressesprecher Jürgen Kruthoff. Dies bedeute, dass die Kunden sich mit Abstand anstellen sollen und die Container nur einzeln betreten dürfen.

Um die Maßnahmen durchzusetzen, spricht die Stadt Homburg eine Drohung aus: „Sollten wiederholt ähnliche Fälle auftreten, können Platzverweise für einzelne Personen und die komplette Schließung der Annahme in einzelnen Ortsteilen die Folge sein.“ Die Verwaltung bittet die Kunden um Unterstützung, damit die Wohnort nahen Entsorgungsmöglichkeiten in Homburg weiterhin aufrecht erhalten werden können.

Die Stadt weist auf die auf die Möglichkeit hin, Grünschnitt am zentralen Sammelplatz in der Neuen Industriestraße abzugeben. Der Sammelplatz ist am Montag, Dienstag und Donnerstag jeweils von 9 bis 15.30 Uhr geöffnet, samstags von 8 bis 12 Uhr. Große Mengen Grünschnitt, die auf dem Anhänger transportiert werden, können dort ohne Wartezeiten abgeladen werden.

Nach den Lockerungen der Beschränkungen ist seit Ende April die Abgabe von Grüngut in die Container in den Vororten unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Dazu zählen das einzelne Betreten des Containers sowie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für die Zeit des Entladens und der Mindestabstand. Die Stadt bietet Grünschnitt-Container in Beeden, Jägersburg, Einöd und Kirrberg an.