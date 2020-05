Die Homburger CDU fordert von der Stadt einen „unbürokratischen Schutzschirm“ für Corona geschädigte Vereine. Die zusätzliche Förderung soll über die bereits gewährten Zuschüsse hinausgehen.

„Viele Vereine finanzieren ihre Arbeit durch die Einnahmen aus Festen und Veranstaltungen. Diese sind voraussichtlich bis 31. August aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht oder nur eingeschränkt möglich. Manche Vereine geraten dadurch in existenzielle Nöte“, sagte der Homburger CDU-Stadtverbandsvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Markus Uhl. Die Vereine seien in Homburg wichtige gesellschaftliche Größen und wichtig für den Zusammenhalt der Stadt. Die CDU bitte daher die Stadt Homburg, einen kommunalen Schutzschirm für die Vereine aufzulegen. Der soll finanzielle Zuwendungen ermöglichen, die über im Haushalt bereits vorgesehene Zuschüssen hinaus gehen. Zusätzlich sollte laut Uhl auch der Verzicht auf Mietzahlungen, Steuern oder Gebühren zeitweilig erwogen werden. Am Donnerstag, 28 Mai, tritt der Homburger Stadtrat um 17.30 Uhr im Saalbau zusammen. Auf der Tagesordnung steht der Homburger Haushalt 2020.