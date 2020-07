Am Donnerstag brannte ein Traktor gegen 20.40 Uhr auf einem schwer zugänglichen Feld neben der L 119 nahe des Homburger Zollbahnhofs und verursachte eine weithin sichtbare Rauchsäule über der Stadt. Wie die Polizei vermutet, löste ein technischer Defekt im Motorraum das Feuer aus. Der Traktorfahrer sei gerade mit Umgraben beschäftigt gewesen. Wegen der Trockenheit griffen die Flammen auf eine Böschung über, was zu einer nicht unerheblichen Rauchentwicklung führte, so die Polizei. Verletzt wurde niemand, aber der Traktor brannte komplett aus. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Während der Löscharbeiten versuchten Schaulustige sich dem Brandgeschehen über die Landesstraße zu nähern, wurden aber von der Polizei an ihren Absichten gehindert.