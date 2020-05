Wiedereinmal wurde ein sogenannter Blitzer mutwillig beschädigt. Das Gerät, mit dessen Hilfe Autofahrer zur Rechenschaft gezogen werden sollen, welche die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschreiten, stand an der Steinbachstraße imHomburger Stadtteil Erbach.

Wie die Polizei mitteilte, muss die Tat in der Zeit von Mittwoch, 11.30 Uhr bis Donnerstag Morgen begangen worden sein. Ein bislang unbekannter Täter besprühte den in der Steinbachstraße in Erbach aufgestellten Anhänger komplett mit silberner Farbe, so die Polizei. Doch dabei beließ es der Täter nicht. Nach der Silberfarbe sprühte der Unbekannte noch schwarze Punkte auf das Kontrollgerät. Nach der Tat flüchtete er unerkannt vom Tatort.

Der Blitzeranhänger ist durch die Beschädigung nicht mehr funktionsfähig. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Tausend Euro.

Zeugen, die der Polizei Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06841/1060 zu melden.