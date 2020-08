Statt der erwarteten Prämie für den Einsatz in der Corona-Krise erhielten die Pflegekräfte stehenden Applaus. Doch auch der Beifall ist längst verhallt. Jetzt geht das Feilschen um Tarifleistungen weiter. Am Homburger Uniklinikum spitzt sich der Konflikt zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem Arbeitgeber zu.

„Jetzt erinnern sich manche Arbeitgeber nicht mehr an ihre Versprechen zum Auftakt der Corona-Pandemie. Die Uniklinik des Saarlandes schreckt noch nicht einmal vor Tarifbruch zurück“, sagte Frank Hutmacher, Landesbezirksfachbereichsleiter der Gewerkschaft Verdi.

Laut Hutmacher hat das Universitätsklinikum in Homburg den Pflegekräften bereits gezahlte Zulagen wieder abgezogen und versprochene Zulagen für Einsatze auf der Intensivstation – auch für kurzfristiges Einspringen – nicht bezahlt. Ohne Rücksprache seien bereits ausgezahlte Wechselschichtzulagen einbehalten worden, weil nicht „rund um die Uhr“ gearbeitet wurde, lauten die Vorwürfe der Gewerkschaft.

Ursache der Gehaltsabzüge sei jedoch der Umstand, dass die Pflegekräfte auf Wunsch des Arbeitgebers von den üblichen Arbeitszeiten abgewichen sind, oder durch Versetzung in einen anderen Zyklus gekommen seien. Auch erhielten Beschäftigte, die am Anfang der Corona-Krise zur Absicherung der Versorgung aus ihrer Freizeit an den Arbeitsplatz zurück mussten, nicht die vom Pflegedirektor versprochene Prämie, die ihnen fürs „Rufen aus dem Frei“ zugestanden hätten. Selbst die Zulage für das Arbeiten auf der Intensivstation werde verweigert. Die Wechselschichtzulage von 105 Euro soll als finanzieller Ausgleich für die Einwirkung auf den Lebensrhythmus dienen. Wenn wegen angeblich fehlender 15 Minuten nicht ständig rund um die Uhr gearbeitet wurde, so habe das am Wunsch des Arbeitgebers gelegen, meinte Hutmacher. Der Lebensrhythmus sei allerdings auch weiterhin gestört gewesen, da in allen Schichten gearbeitet wurde, was nach Meinung der Gewerkschaft maßgeblich sei. Erforderlich sei ein Einsatz in allen Schichtarten, nicht aber „rund um die Uhr“. Nicht die Beschäftigten, sondern der Arbeitsbereich müsse ununterbrochen arbeiten. Verdi-Pflegebeauftragter Michael Quetting fordert, „ein solches Vorgehen mit der Tarifpartei und dem Personalrat zu besprechen“.