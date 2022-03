Seit Mitte März stehen im Blieskasteler Stadtwald 800 neue Bäume. Der ortsansässige Holzhandel Becher spendete die jungen Pflänzchen zu seinem 85. Firmenjubiläum.

Der Holzgroßhandel hatte die Aktion zu seinem Firmenjubiläum ins Leben gerufen. Blieskastel ist in Sachen Baumpflanzung dabei erst der Auftakt. Insgesamt sollen an allen Filial-Standorten des Holzhandels in Deutschland 10.000 Bäume gepflanzt werden. Für jedes Paket Parkettboden, dass der Holzhandel zwischen dem 1. Oktober und 31. Januar verkaufte, wurde ein Baum gestiftet.

An der Pflanzaktion im Blieskasteler Stadtwald beteiligten sich auch Bürgermeister Bernd Hetzler sowie Mitarbeiter der Forstverwaltung. „Wir freuen uns, dass Becher sich als großes in Blieskastel ansässiges Unternehmen mit einer Aktion wie dieser aktiv für den Umweltschutz einsetzt“, so der Bürgermeister. Standortleiter Thomas Kiefer betonte zudem, wie wichtig die Aktion in puncto der Nachhaltigkeit sei: „Es ist uns allen hier in Blieskastel eine Herzensangelegenheit, unseren Teil zum Erhalt der wertvollen Ressource Holz beizutragen“. Zur Nachhaltigkeit sagte Gerhard Becher, Beiratsvorsitzender des Konzernes: „Wir setzen unsere Ressourcen effizient und mit Bedacht ein, aus Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen sowie der Umwelt. Wir freuen uns daher sehr, einen Teil zur Aufforstung in Blieskastel beitragen zu können und das in unmittelbarer Nähe zu unserem Standort“.