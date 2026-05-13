Das Fantasie- und Rollenspiel-Konvent Fark ist wieder da und erwartet 40.000 Besucher. Ein Raumschiff landet. Und ein Star aus „Zurück in die Zukunft“ kommt aus den USA.

Lichtschwerter durchschneiden die Luft. Zauberstäbe erheben sich. Meerjungfrauen schwimmen im Wasser. Und ein 14 Meter großer Original-Nachbau eines „Star Wars“-Raumschiffs wird an diesem Wochenende auf dem Gelände an den Wassergärten in Landsweiler-Reden landen. Das Fantasie- und Rollenspiel-Konvent Fark bietet am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Mai, wieder verschiedene Welten, tolle Kostüme und Stars. Dieses Jahr kann man im Internet alles live per Stream verfolgen.

Wenn die Sturmtruppler aus „Star Wars“ oder die Figuren aus „Game of Thrones“ das Areal an den Wassergärten stürmen, werden sie im Mosesgang erstmals nicht vom Plätschern der Wasserfälle begleitet. Denn der Mosesgang und weite Teile der Wassergärten sind Anfang Mai trockengelegt worden. Seitdem sind die Pumpen abgeschaltet, denn nach Ansicht des Kulturministeriums sei ein Weiterbetrieb der Wassergärten zu teuer.

Mehr als 300 Aussteller

Das hindert die Künstler, Synchronsprecher, Autoren, Aussteller und ehrenamtlichen Helfer um Organisator Benjamin Kiehn nicht, eine der größten Fark-Konventions über die Bühne gehen zu lassen, die es seit ihrem Start im Jahr 2013 gab. Mehr als 300 Aussteller werden sich auf dem 20.000 Quadratmeter großen Gelände versammeln. Und natürlich kommen auch viele Fans kostümiert. Darunter sind viele, die extra für die Fark ihre eigenen Kostüme kreiert haben. Denn die Fark ist ein großes Festival, wo alle möglichen Filme, Musikstile und Kunstformen ausgelebt und gefeiert werden.

Benjamin Kiehn rechnet mit 40.000 Besuchern, die sich in verschiedene Welten stürzen können – von Science-Fiction über Fantasy, Horror, Cosplay und Endzeit. Es gibt Walk-Acts, aber auch viele Darbietungen: Am Samstag gibt’s ab 22.15 Uhr eine halbstündige Feuershow, eine Wrestling-Show ist dabei (Samstag um 15 Uhr und Sonntag um 13 Uhr), oder ein Kostümwettbewerb.

Mit dem Lichtschwert kämpfen und im Raumschiff sitzen

Für „Star Wars“-Fans sicher ein Höhepunkt: Am „Lightwars“-Stand kann man lernen, wie man mit den berühmten Laserschwertern kämpft. Auch mit einer Trainingskugel, mit der in den Filmen von George Lucas einst Luke Skywalker das Kämpfen lernte, kann man üben. Am Samstag und Sonntag ist der Stand jeweils von 15.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Das Team hat auch eigene Lichtschwerter gebaut, die man bestaunen kann.

Benjamin Kiehn hat sich einen langgehegten Wunsch erfüllt: Ein 14 Meter großer Nachbau in Originalgröße eines „Star Wars“-Raumschiffs kann man bestaunen – und sich sogar reinsetzen. Acht Jahre habe es gedauert, bis das Raumschiff (ein X-Wing) Teil der Fark sein konnte. In der fünften Episode der Filmreihe flog Luke Skywalker mit einem solchen X-Wing vom Eisplaneten Hoth zum Sumpfplaneten Dagobah, wo ihn der bekannte grüne Jedi-Meister Yoda ausbildete.

Designer von Zeitmaschinen-Auto kommt

Auch Meerjungfrauen werden in einem Wassercontainer schwimmen. An Promis spart Kiehn wie in den Vorjahren nicht: Kevin Pike aus Hollywood kommt zur Fark. Als Special-Effects-Experte designte er den DeLorean DMC-12 – das legendäre Zeitmaschinen-Auto samt „Fluxkompensator“ aus den drei „Zurück in die Zukunft“-Filmen. Er reist aus den USA an, wo er nördlich von Los Angeles lebt.

Kevin Pike aus Hollywood kommt zur Fark. Als Special-Effects-Experte designte er das legendäre Zeitmaschinen-Auto aus der »Zurück in die Zukunft«-Trilogie: Den DeLorean DMC-12 (auf unserem Foto ist ein Nachbau zu sehen). Archivfoto: Andreas Danner

Aus Berlin kommt Jens Dombek, auch bekannt als „The German Mr. Spock“. Er wird sich in sein Vorbild aus den „Star Trek“-Filmen verwandeln. Der studierte Wirtschaftsinformatiker arbeitet für einen Pharmakonzern und ist ein international bekannter Cosplayer.

Livestream im Internet

Wer nicht zur Fark kommen kann, kann sie sich auch im Internet angucken. Kuhl wird an beiden Tagen live auf Twitch streamen.

Etwa 80.000 Euro kostet das Fark-Wochenende. Seine Veranstaltungsagentur trage einen Großteil dieser Kosten, sagt Kiehn, der seit mehr als 20 Jahren im Veranstaltungsgeschäft sei und als Jurist arbeitet. Aber auch auf einige Unterstützer könne er zählen. Viele Familien mit Kindern kommen zur Fark. Das sei auch einer der Hauptgründe, weshalb er die Fark veranstaltet. Sein Ziel: „Dass so viele Kinder und Jugendliche glücklich sind.“ Deshalb kostet die Konvention wieder keinen Eintritt.

Von seiner Veranstaltung bekommt er fast nichts mit

Wer möchte, kann aber etwas spenden. Gewinn will Kiehn mit der Fark aber nicht machen: Was an Geld übrig bleibt, nachdem alle Kosten gedeckt sind, spendet er; etwa an DRK, Feuerwehr, THW, an die Krebshilfe Saar oder an Vereine, die Kindern in Not oder Menschen mit Depressionen helfen. „Wir wollen mit dieser Veranstaltung einfach zeigen, dass nicht alles voll kommerziell sein muss.“ Es gehe ihm darum, „eine gute Zeit zu haben“ und noch etwas für einen guten Zweck zu tun.

Von seiner Veranstaltung bekommt er dann aber so gut wie nichts mit, „weil ich immer was am Regeln oder Organisieren bin. Mir wird dann im Nachhinein erzählt, was auf meiner Veranstaltung an coolen Sachen passiert ist.“ Die Arbeit liebt er trotzdem. Und sie fängt dann an, wann die Fark gerade zu Ende gegangen ist – dann steht zumindest gedanklich schon die nächste in den Startlöchern.

Info

Die Fark findet diesen Samstag und Sonntag, 16. und 17. Mai, an den Wassergärten in Landsweiler-Reden statt. Öffnungszeiten: Samstag von 10-23 Uhr, Sonntag von 10-19 Uhr. Die Fark kostet keinen Eintritt, um Spenden wird gebeten. Weitere Infos zum Programm findet man online unter fark-messe.de.