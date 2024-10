Ein anhaltend hoher Krankenstand zwingt die Bahn, ihre Saar-Fahrpläne drastisch zu kürzen. Betroffen sind die Züge der Linie RB 70 und 71 zwischen Trier und Kaiserslautern.

Los geht die Fahrplan-Kürzung bereits am kommenden Montag, 14. Oktober. „Um die angespannte personelle Situation insbesondere in den saarländischen Einsatzstellen während der anstehenden Urlaubszeit und bis zum Ende des Jahres zu stabilisieren, reduziert die DB Regio Mitte das Zugangebot“, heißt es von der Bahn. Züge, die ausfallen, sollen größtenteils durch Busse ersetzt werden.

Zwischen Trier, Saarbrücken und Homburg fahren dann auf der Linie weniger Züge, sowohl unter der Woche als auch am Wochenende. Die RB 70 fahre nur noch im Teilabschnitt Saarbrücken-Kaiserslautern und nicht mehr bis nach Merzig. Von der RB 70 können aber auch ganze Züge ausfallen. Die Bahn setzt zum Ausgleich in den Hauptverkehrszeiten zusätzliche Busse zwischen Saarbrücker Hauptbahnhof und Völklingen ein.

Auf dem Abschnitt Kaiserslautern, Homburg, Saarbrücken fahren die Züge unter der Woche bis auf den Frühzug um 4.25 Uhr planmäßig. „Samstags und sonntags entfallen zahlreiche Verbindungen“, heißt es von der Bahn. Am Sonntagmorgen fahre nach aktuellem Stand ein Bus von Kaiserslautern nach Homburg (Abfahrt 6.40 Uhr). Der Bus halte mit Ausnahme vom Bahnhof Landstuhl jedoch nicht an den Bahnhöfen, sondern in Einsiedlerhof, Kindsbach, Hauptstuhl und Bruchmühlbach-Miesau an einer zentralen Bushaltestelle in der Ortsmitte. „In Homburg besteht Anschluss an eine Regionalbahn nach Saarbrücken mit Abfahrt um 7.57 Uhr. Aktuell wird noch geprüft, ob als Ersatz für die entfallende Regionalbahn mit Abfahrt in Kaiserslautern um 5.42 Uhr eine weitere Busleistung angeboten werden kann“, so die Bahn.

S-Bahn-Züge fahren weiterhin nach Plan

Die RE1-Linie von Koblenz über Trier, Saarbrücken, Kaiserslautern bis Mannheim - im Volksmund „Süwex“ genannt - soll in den Herbstferien einen Teil der Zugausfälle der RB-Linien kompensieren. Die RE-Züge mit Abfahrt in Saarbrücken um 6.47, 20.47 und 21.47 Uhr bekommen am Wochenende einen zusätzlichen Halt in Hauptstuhl, Bruchmühlbach-Miesau, Kindsbach und Einsiedlerhof. Die S-Bahn-Züge der Linie S1 zwischen Homburg und Kaiserslautern sind von den Fahrplan-Kürzungen nicht betroffen.