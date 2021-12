Die Mitarbeiter der Stadt St. Ingbert nehmen Kontakt zu neu angekommenen Geflüchteten auf, um auf die Notwenigkeit einer Impfung gegen das Coronavirus aufmerksam zu machen. Meist stoßen sie dabei auf Verständnis. Die Impfquote sei unter Geflüchteten genauso hoch wie im saarländischen Durchschnitt.

Die Worte impfen und boostern gehören wahrscheinlich zu den ersten Vokabeln, die neu angekommene Geflüchtete in Deutschland lernen müssen. Ob und inwieweit sie in ihren Herkunftsländern mit dem Coronavirus und der Impfkampagne in Kontakt gekommen sind, sei von Familie zu Familie unterschiedlich. Jedoch haben sich die in St. Ingbert lebenenden Geflüchteten nach Erfahrungen der Stadtverwaltung „hervorragend integriert“.

„Die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, ist hoch, und die Impfquote ist mit rund 70 Prozent genauso hoch wie der Durchschnittswert im Saarland. Die meisten Familien sind sich bewusst, wie dringlich die aktuelle Situation ist. Sie tun alles, um sich und andere zu schützen“, sagt Mike White, der im St. Ingberter Rathaus für die Abteilung „Familie und Soziales“ zuständig ist. Vor allem die Frauen seien hoch motiviert und wünschen sich eine möglichst schnelle Impfung und Auffrischung für sich selbst und ihre Familien. Allerdings: „Etwa zehn bis 15 Prozent sind immer noch gegen das Impfen, oder können sich aufgrund gesundheitlicher Gründe nicht impfen lassen. Von etwa 15 Prozent haben wir noch keine Informationen.“

Und genau bei diesen Geflüchteten setze sich die Stadtverwaltung besonders ein: Die Mitarbeiter der Abteilung nehmen zu jeder einzelnen Familie per Telefon oder persönlich Kontakt auf, um sie aufzuklären und vom Impfen zu überzeugen. „Hier gilt es vor allem, die Sprachbarriere zu überwinden. Ist diese Hürde erst einmal genommen, ist das Verständnis in der Regel sehr hoch“, berichtet Mike White.