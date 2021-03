Ab Freitag, 19. März, darf das Historische Museum Saar am Saarbrücker Schlossplatz wieder Besucher empfangen. Allerdings in stark eingeschränkter Form: Vorerst dürfen nur bis zu fünf Personen zeitgleich die neue Sonderausstellung „Monumente des Krieges“ besichtigen. Über die Internetseite historisches-museum.org lässt sich vom Wochenende an ein digitales Anmeldeverfahren abrufen. Apropos digital: Bereits jetzt kann man über diese Internetseite der Restauratorin Katharina Deimel (Foto) beim Aufbereiten der 140 Jahre alten Monumentalgemälde des Künstlers Anton von Werner zuschauen. Die sieben Bilder – auf dem Foto ist Deimel mit dem Werk „Fürst Bismarck“ von 1880 zugange – wurden im jungen Deutschen Kaiserreich als eine Art Propagandakunst zur Verherrlichung des Sieges im Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 angefertigt. Im Historischen Museum werden die Gemälde nun erstmals seit Jahrzehnten wieder öffentlich gezeigt und in einen Ausstellungskontext gestellt, der die problematische Botschaft dieser Bilder kritisch hinterfragt. Die immer noch laufende Restaurierung des Bilderzyklus’ wird über die gesamte Zeit der Sonderausstellung bis 31. Oktober auf der Museums-Internetseite in Echtzeit übertragen.