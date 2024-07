Nach dem Besuch beim Barbershop mit Hautpilz infiziert. Das ist in den vergangenen Wochen auch im Saarland immer häufiger passiert, mittlerweile sogar bei Kindern. Die Symptome sind unangenehm bis schmerzhaft.

„Trichophyton tonsurans“ heißt der Hautpilz, mit dem sich Menschen nach einem Besuch beim Friseur infizieren können. Die Infektionen häufen sich derzeit in ganz Deutschland, auch das Saarland bleibt nicht verschont. Die Klinik für Dermatologie an der Homburger Uniklinik hat den Hautpilz nun erstmals auch bei Kindern nachgewiesen. Diese hätten sich bei einem Besuch im Barbershop damit angesteckt. Allein im vergangenen Halbjahr habe es drei Fälle gegeben.

Betroffene bemerken zunächst eine juckende Rötung am Kopf, dann schuppt sich die Haut und es bilden sich Bläschen und Verkrustungen. Auch Haarausfall ist ein häufiges Symptom. Manchmal kommt es in Folge der Pilzerkrankung auch zu eitrigen, abzessartigen Veränderungen, durch die Wunden steige das Risiko, dass sich Bakterien in die Wunden setzen und weitere Infektionen hervorrufen.

Der saarländischen Friseurinnung zufolge ist der Pilz fast immer ein Zeichen mangelnder Hygiene im Friseursalon. Der Erreger haftet auf Kämmen und Scheren. Bei den Mitgliedsbetrieben der Saar-Friseurinnung sei bislang kein Hautpilz-Fall bekannt geworden, die Innungsbetriebe seien bereits Anfang Mai für das Thema sensibilisiert worden.