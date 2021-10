Dass das Halloweenfest in der Blieskasteler Innenstadt heuer ausfällt, sorgt für Bedauern. Neue Angebote locken am Wochenende in die Homburger Schlossberghöhlen und in eine Schule in Erbach.

Einen knapp einstündigen Horror-Parcours stellt die Kulturgesellschaft Homburg für Samstagabend, 30. Oktober, in den Homburger Schlossberghöhlen für den Zeitraum von 18 bis 22 Uhr auf die Beine. Wer sich in die Gewölbe hineinwagt, wird von Zombies gejagt und von allerlei geisterhaftem Gelichter erschreckt. Einlass wird jeweils im 40- bis 60-Minuten-Takt gewährt; am Donnerstag waren nur noch Tickets für 18 und 21 Uhr erhältlich. Zutritt haben Gäste ab 18 Jahre. Es gelten die 3G-Regeln. In den Höhlen müssen die Schutzhelme getragen werden, die man am Einlass erhält. Karten zum Preis von 16 Euro werden in der Tourist-Info Homburg, Talstraße 57a, Telefon 06841 101820, sowie in den Schlossberghöhlen, Telefon 06841 2064, verkauft.

Anschließend darf in der Sporthalle Beeden stilecht weitergefeiert werden: Dort wird für Samstag ab 20 Uhr zum „Spooktacular“ mit Horror-DJ Markus Moewius eingeladen. Karten kosten an der Abendkasse sieben Euro und im Vorverkauf in der Tourist-Info Homburg 5,50 Euro. (3G)

Stockbrot an der „Neuen Sandrennbahn“

Zu einem ganz neuen Halloween-Fest für die Bevölkerung lädt die Gemeinschaftsschule „Neue Sandrennbahn“ in der Cranachstraße in Homburg-Erbach ein. Am Sonntag, 31. Oktober, 15 bis 20 Uhr, geht es rund bei der Prämierung der besten Kostüme, beim Stockbrot am Lagerfeuer und beim abendlichen stimmungsvollen Ballonglühen von drei Heißluftballons. Dazu kommt heiße Kürbissuppe auf den Tisch.

Im Römermuseum Schwarzenacker basteln Kinder und ihre Eltern bereits am Samstag ab 15 Uhr unter Anleitung Laternen – je nach Wunsch von niedlich bis schaurig. Anschließend kommen die Lämpchen ab 18.15 Uhr beim Lichterumzug durch den Museums-Barockgarten zum Einsatz. Dazu werden Herzhaftes und Süßes sowie Glühwein und Kinderpunsch serviert. Wer schon eine fertige Laterne besitzt, darf beim Umzug ebenfalls mitmachen. Im üblichen Museums-Eintrittspreis ist am Samstag das Bastelmaterial enthalten. Anmelden muss man sich nicht. Informationen erteilt das Römermuseum unter Telefon 06848 730777 oder E-Mail info@roemermuseum-schwarzenacker.de.

Gruseln auf dem Spielplatz in Brenschelbach

Während das abendliche Gruselspektakel in den Gassen der Blieskasteler Altstadt in diesem Jahr ausfällt, haben immerhin im Stadtteil Brenschelbach der Ortsrat und der lokale Förderverein für Sonntag, 31. Oktober, einen kleinen Halloween-Abend vorbereitet. Die Dorfbewohner sind aufgerufen, ihre Hauseingänge gruselig zu gestalten und süße Kleinigkeiten für die Brenschelbacher Kinder bereitzuhalten. Der Förderverein veranstaltet ab 18 Uhr einen Horrorspaß auf dem schaurig geschmückten Spielplatz.