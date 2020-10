Von Ende Oktober an wird in Blieskastel die historische Schlossmauer im Bereich Schlossbergstraße 9 und 11 saniert. Nach Angaben der Kreisverwaltung in Homburg wird dafür ein Baukran links neben dem ehemaligen Internat zur Schlossbergstraße hin aufgestellt – also hinter der anliegenden Häuserreihe rechts im Bild.

Mithilfe des Krans könne von oben an der Schlossmauer gearbeitet werden. Die Stellfläche des Baukrans wird umzäunt. Im März 2017 war dieser Teil der Schlossmauer eingestürzt. 2019 kaufte der Saarpfalz-Kreis die betroffenen Schlossmauer-Grundstücke. So kann er zwei Drittel der Sanierungskosten von rund 390 000 Euro über Fördermittel aus der Städtebauförderung finanzieren. Ein Drittel der Kosten teilen sich Kreis und Stadt.

Die Abteilung für Immobilienmanagement beim Saarpfalz-Kreis rechnet mit sechs Monaten Bauzeit. Die denkmalgeschützte Schlossmauer soll wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden. Sandra Brettar, Sprecherin der Kreisverwaltung: „Man wird versuchen, die Mauer mit den alten Steinen zu rekonstruieren. Gegebenenfalls müssen neue Steine hinzugekauft werden. Alles geschieht in enger Abstimmung mit dem Landesdenkmalamt Saarland.“

In der Bildmitte ist eine andere Baustelle zu sehen, die zurzeit im Gange ist.