Bei Bosch in Homburg hat sich die Auftragslage gut entwickelt. Anfang 2021 soll es weder eine gekürzte Arbeitszeit noch Verlagerungen ins Ausland geben. Auch die Werkleitung zeigt sich über die Entwicklung erfreut.

Bei der Robert Bosch GmbH in Homburg hatten Werkleitung und Betriebsrat zuletzt wochenlang über die Umsetzung des sogenannten Standortkonzepts (SOK) verhandelt. Nach Angaben des Betriebsratsvorsitzenden Oliver Simon hatte die Firmenleitung die seinerzeit im SOK garantierten Produktionsmengen fürs erste Halbjahr 2021 infrage gestellt – und damit das erforderliche Arbeitsvolumen in den Bereichen Pkw und Nutzfahrzeuge. Doch vor allem in letztgenannter Sparte, so Simon, würden für das kommende Halbjahr höhere Abrufzahlen angenommen als erwartet. Diesen Mehrbedarf habe das Unternehmen zunächst durch Versetzung von Mitarbeitern aus dem Pkw-Bereich an die Nutzfahrzeug-Produktionslinien auffangen wollen. Der Betriebsratschef: „Im Gegenzug sollten Produktionskapazitäten im Pkw-Bereich an Bosch-Standorte im Ausland verlagert werden.“ Davon unabhängig hätte im Homburger Dieselwerk zum 1. Januar 2021 eine Absenkung der Arbeitszeit und der Entgelte im Umfang von zwei Wochenstunden beginnen sollen, wie im SOK vereinbart.

„Schwierige Verhandlungen“

Simon spricht von schwierigen Verhandlungen: „Die Unternehmensvertreter versuchten, das SOK einseitig und zu ihren Gunsten auszulegen.“ Die Arbeitgeberseite habe auf der Arbeitszeit-Absenkung bestanden. Doch diese, so Simon, sei seinerzeit ausdrücklich „für den Fall einer marktgetriebenen, rückläufigen Auslastung“ vereinbart worden. Und zwar zusammen mit dem Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen. Nicht vereinbart worden sei aber „eine Verkürzung der Arbeitszeit, um zugesagte und für Homburg vorgesehene Produkte an anderen Standorten fertigen zu lassen“. Oder gar eine „grundlose Arbeitszeitverkürzung zur Verbesserung der Rendite“.

Der Betriebsratsvorsitzende: „Hätten wir damals die Kapazitätszahlen und Produkte nicht festgeschrieben, dann würden ursprünglich für Homburg vorgesehene Kapazitäten an ausländische Bosch-Standorte verlagert und gleichzeitig und grundlos die Arbeitszeit aller Beschäftigten und damit auch deren Entgelt gekürzt. Dass dies nunmehr anders kommt, ist ausschließlich unseren Forderungen und Ergebnissen im SOK zu verdanken.“ Somit habe das Standortsicherungskonzept jetzt „seine erste Feuerprobe bestanden“.

„Werden gut zu tun haben“

Erfreut zeigten sich Oliver Frei und Stefan Hamelmann von der Werkleitung in einer Mitteilung an die Belegschaft: „Wer hätte im Sommer noch gedacht, dass wir derart schnell aus der Kurzarbeit herauskommen und im vierten Quartal eine Vollauslastung des Werks erleben werden?“ Doch genau dies sei nun seit Anfang Oktober der Fall. So sei man in der Lage, auf die anfangs vorgesehenen Arbeitszeitkürzungen zu verzichten. Stattdessen seien in einigen Bereichen Mehrarbeit und Schichtmodelle erforderlich. Kurzarbeit liege zwei Monate zurück, und die Prognosen für das erste Halbjahr 2021 seien „weitestgehend positiv“. Frei und Hamelmann meinen, dass Auftragsschwankungen im ersten Halbjahr 2021 etwa über Zeitkonten ausgeglichen werden können. „Wir werden in den kommenden Monaten aller Voraussicht nach gut zu tun haben.“

Betriebsratschef Oliver Simon sieht für „alle Beteiligten Grund, sich zu freuen. Wir haben eine höhere Auslastung am Standort als erwartet und damit mehr Arbeit für alle Beschäftigten. Niemand muss kürzer arbeiten und auf Entgelt verzichten.“ Der Hartnäckigkeit des Betriebsrats sei es zu danken, dass es keine Verlierer gebe.