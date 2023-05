Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

400 schwerbewaffnete Polizisten, darunter Spezialeinheiten, haben am Mittwoch, 7. Juli, eine Razzia in zahlreichen Spielhallen in der deutsch-französischen Grenzstraße Bremerhof in Nassweiler bei Saarbrücken, Neunkirchen und im Raum Völklingen vorgenommen. Beamte aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg durchsuchten zeitgleich 40 Objekte, sagte Polizeisprecher Stephan Laßotta am Nachmittag auf einer Pressekonferenz in Nassweiler.

Es geht bei dem Verfahren um bandenmäßigen Betrug mit Glücksspielautomaten. Drei Tatverdächtige wurden festgenommen. Laßotta sagte, dass auch eine Polizeibeamtin