So gelöst, wie schon lange nicht mehr, war die Atmosphäre beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr in Einöd. Dabei wurden gleich zwei Jubiläen gefeiert. Zum einen besteht der Löschbezirk Homburg, dem die Feuerwehr Einöd angehört, seit 150 Jahren. Die Jugendfeuerwehr Einöd feierte wiederum ihren 30. Geburtstag. Kein Wunder, hieß es deshalb beim Fest auch, „kleine Floriansjünger ganz groß“. Die übten sich samt Löschgerät mit Zielschießen am Spritzenhaus. Und wurde ihnen das langweilig, spritzten sich die Jugendlichen bei angenehmen Temperaturen eben gegenseitig nass. Oder sie tobten sich auf der Hüpfburg aus. Eingerahmt von einer Ausstellung mit Feuerwehrautos, trafen sich beim Fest Jung und Alt. Die Freude darüber, sich wieder frei von Coronaregeln treffen zu können, um Zeit miteinander zu verbringen und gemeinsam feiern zu können, war groß. Außerdem bot das Fest auch informatives. Ein Feuertrainer zeigte den Erwachsenen den richtigen Umgang mit Feuerlöschern, falls sie mal einen Brand löschen müssen.