Einen Großeinsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei hat es in der Nacht zum Montag im Center Parc am Bostalsee gegeben. Nachdem gegen 3 Uhr über Notruf Chorgasalarm in einem Technikraum gemeldet wurde, rückten 144 Einsatzkräfte aus. Mit gasdichten Chemikalienschutzanzügen und Atemschutzgeräten ausgerüstet, begaben sich die Retter ins Gebäude. Zuvor sei zudem ein Dekontaminationsplatz eingerichtet worden, um eine Verschleppung von Gefahrstoffen verhindern zu können, teilte die Feuerwehr mit. Menschen waren zu diesem Zeitpunkt nicht in Gefahr. Zudem sei die Konzentration des Gases so gering gewesen, dass die Feuerwehr nach rund anderthalb Stunden Entwarnung geben und abziehen konnte. Der Betreiber hat nun eine Fachfirma zur Überprüfung der Dosieranlage beauftragt.