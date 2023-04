Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Anno 1271 wurde der Blieskasteler Stadtteil Breitfurt erstmals in einer Urkunde erwähnt. Am Wochenende steht nun die 750-Jahrfeier ins Haus – mit Festkommers, Brezelumzug und „Spiel ohne Grenzen“. „Eines ist über all die Zeiten erhalten geblieben“, sagt Ortsvorsteher Martin Moschel: „Die gute Dorfgemeinschaft.“

„Diese Feier ist eines der Beispiele, was eine starke Dorfgemeinschaft leisten kann“, bekräftigt Moschel, der am Dienstagnachmittag zusammen mit zahlreichen fleißigen