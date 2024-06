In einer Werkhalle der Firma Schaeffler in Homburg ist es am Dienstagabend zu einem Großbrand gekommen. Betrieb und Feuerwehr berichten der RHEINPFALZ über Details.

Am Dienstagabend hat es in einer der Werkhallen der Homburger Firma Schaeffler gebrannt. Eine Person ist laut Wehrführer Peter Nashan mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in die Homburger Uniklinik