In der Josefstaler Straße in St. Ingbert gibt es seit September letzten Jahres eine Großbaustelle. Gleich drei Dinge werden erneuert: der Schmutzwasserkanal, der Regenwasserkanal und die Hausanschlüsse. Das geht schneller als geplant.

Ende Juli wird der jetzige Bauabschnitt von der Theresienstraße bis zur Einmündung Am Schafweiher fertiggestellt sein. Voraussichtlich wird in den beiden letzten Wochen im Juli der Kreuzungsbereich Am Schafweiher voll gesperrt, teilt Maria Müller-Lang von der Pressestelle der Stadt St. Ingbert mit. Der folgende Abschnitt der Baustelle beginnt hinter der Einmündung Am Schafweiher und zieht sich über die Einmündung Rischbachstraße bis zur Triftstraße. In dieser Zeit kann man die Trifstraße nur noch aus Richtung Sechs-Eichen erreichen. Das letzte Teilstück der Rischbachstraße – ab Einmündung Theodorstraße – wird zur Sackgasse. Die Umleitung erfolgt über die Straßen Am Grubenstollen und In der Laabdell. Für diesen Abschnitt ist eine Bauzeit von etwa sechs bis acht Wochen veranschlagt. Mit der Fertigstellung dieses Abschnitts könne man Anfang Oktober rechnen.

Bauarbeiten laufen schneller als geplant

Danach verlagert sich die Baustelle ab Einmündung Triftstraße bis zur Brahmsstraße. Ursprünglich sollte dieser Bauabschnitt erst im Frühjahr 2024 begonnen werden. Weil aber alles schneller geht als geplant, hat die Stadt in Absprache mit der Baufirma beschlossen, damit noch dieses Jahr loszulegen. Auch hier wird der Teilabschnitt der Josefstaler Straße bis voraussichtlich Juni 2024 voll gesperrt.

Bisher wurden rund 430 Meter Schmutzwasserkanal, insgesamt rund 430 Meter Regenwasserkanal verlegt und 120 Kanalhausanschlüsse erneuert.