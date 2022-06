Die Grillstationen in den Strandbädern Bosen und Gonnesweiler am Bostalsee werden am Freitag abgebaut. Wie das Freizeitzentrum Bostalsee mitteilte, solle damit ein „geregelter und sicherer Badebetrieb aufrecht erhalten“ werden.

Nach Angaben der Betreiber haben die Belästigungen durch das freie Grillen in der Vergangenheit stark zugenommen. Liegengebliebene Speisereste lockten Ungeziefer an, hinzu kam ein erhebliches Müllaufkommen. Zudem sorgte umherfliegend Asche und deren sorglose Entsorgung in Grünstreifen oder auf der Wiese für Verletzungsgefahr im Barfußbereich, hieß es weiter. Ein weiterer Grund sei die ohnehin erhöhte Waldbrandgefahr. „Die durch das Grillen entstehende Rauchentwicklung kann für andere Badegäste störend sein, zudem zu Beschwerden und je nach Wetterlage auch zu Atemwegsreizungen führen, denn bei sinkendem Luftdruck führen die Rauchemissionen zu einer Smog-Glocke über den Liegewiesen“, hieß es weiter.

Untersagt ist zudem das Mitbringen eigener Grills, Shishas und Hunden in die Strandbäder.