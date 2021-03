Am deutsch-französischen Grenzübergang Goldene Bremm in Saarbrücken demonstrieren am Samstag mindestens 150 Grenzgänger gegen die aktuell geltenden Einreisebestimmungen aufgrund der Corona-Pandemie. Dazu gehört unter anderem die Testpflicht für Einreisende. Die Grenzgänger fühlen sich zudem durch die 48-Stunden-Regel diskriminiert und sehen die Grenze als faktisch geschlossen an. Am Samstag blockierten die Demonstranten deshalb den Grenzübergang. Die Demo startete an einem Supermarkt auf der französischen Grenzseite. Von dort aus wanderten die Demonstranten im Gleichschritt zum Kreisverkehr an der Landesgrenze. Die Demonstranten an der Front der Truppe waren dabei ganz in weißer Schutzkleidung gekleidet. Die Deutsche Grenze wurde indes nicht überschritten. Kurz davor stoppte die Demonstration. Die Unzufriedenheit stand den Menschen deshalb ins Gesicht geschrieben.bbl