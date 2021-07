Wasser ist in fast aller Munde. Nicht erst seit den trockenen heißen Sommern und nicht erst seit die Mitteldeutsche Erfrischungsgetränke GmbH & Co. KG im Taubental in Kirkel Wasser für Getränkeflaschen abpumpt, machen sich die Leute in der Region Gedanken zum Wasserverbrauch und zum Grundwasserstand. Mit dem Thema beschäftigte sich jetzt auch der Blieskasteler Stadtrat in seiner Sitzung.

In vielen Regionen in Deutschland sinke der Grundwasserspiegel, sagte Lukas Paltz, Fraktionsvorsitzender der Grünen. Wenngleich sich die Lage im Saarland noch besser darstelle, sei es an der Zeit, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Er forderte in einem Antrag, die Biosphären-Stadtwerke Bliestal auf, sich an dem Gutachten zur Gesamtbilanzierung des Gebietswasserhaushaltes in der Region, das heißt im Umkreis von 20 Kilometern um das Taubental, zu beteiligen. Diese Bilanz, die dem Stadtrat dann vorzulegen sei, werde die Auswirkungen der Wasserentnahme auf den Landschaftswasserhaushalt – gerade in Zeiten des Klimawandels – aufzeigen.

Ein zweiter Punkt des Antrags sah vor, das Umweltministerium aufzufordern, ein „Programm zur Förderung der Versickerung von Regenwasser entlang von Wegen in den Wäldern rund um Blieskastel und im Bliesgau“ aufzulegen. Mit diesem Programm, versprach sich Paltz, könnte Grundwasser neu gebildet und die Erosion entlang der Waldwege reduziert werden. Wasser würde künftig im Wald gehalten und nicht mehr über Dränagen abfließen. Mittel aus der Grundwasserabgabe könnten dafür zur Verfügung gestellt werden.

Dem ersten Teil des Antrags könne er bedenkenlos zustimmen, bekannte Georg Josef Wilhelm (CDU). Die Grundwasserentnahme sei eine „wirklich kritische Angelegenheit“. Für den zweiten Teil sah er jedoch keine ausreichende Begründung. „Wo gibt es im Blieskasteler Wald Einsickerungsdefizite?“ Sicher, meinte er, in der Landwirtschaft würden Dränagen verwendet, aber doch nicht im Wald. Als wesentlich gravierender erachtete er es, wenn künftig für jedes neue Windrad eine Fläche von 10.000 Quadratmeter versiegelt würde. „Dann werden wir ein Problem bekommen.“ Obwohl sich einige Ratsmitglieder Wilhelms Meinung anschlossen, wurde am Ende der Gesamtantrag mehrheitlich befürwortet.