In der Debatte um die Zukunft der erneuerbaren Energien in Blieskastel bis 2040 schließen die Grünen Windräder in Waldgebieten nicht grundsätzlich aus. Damit widersprechen die Grünen den Forderungen der Blieskastler CDU.

Die Blieskastler CDU fordert das Ende des Windkraftausbaus auf dem Stadtgebiet von Blieskastel. Der Kommunalwald soll für den Bau neuer Windräder tabu bleiben. Statt dessen wollen die Christdemokraten den Strom vor allem aus Photovoltaikanlagen gewinnen. Windkraft soll „nur als letzte Option im Offenland verfolgt werden, wenn die Potenziale aller anderen regenerativen Energien ausgeschöpft sind“, so die CDU. Für diese Forderung erhält die CDU Rückendeckung der Bürgerinitiative „Windkraftfreie Biosphäre“.

Dieser Auffassung widerspricht Lisa Becker, Spitzenkandidatin bei den Landtagswahlen, Beigeordnete und Grünen-Fraktionssprecherin im Blieskastler Stadtrat, in dem die Grünen mit der SPD eine Mehrheitskoalition bilden. „Wir Grüne möchten Windenergieanlagen im Wald nicht per se verbieten. Man muss aber auch bei den Waldflächen differenzieren.“ Historische Wälder sollen laut Becker einen höheren Schutz als Forstwirtschaftswälder und Areale mit Borkenkäferbefall genießen. Im Hinblick auf die Flächenbilanz könne Blieskastel nicht auf die Windenergie verzichten. Im Vergleich zur Windkraft benötige die Photovoltaik die zwanzigfache Fläche zur Erzeugung einer vergleichbaren Strommenge. Außerdem könne Sonnenenergie nur bei Tageslicht produziert werden. Bei den wenigen Sonnenstunden im Winter reiche der Solarstrom nicht aus, sagt Becker. Daher benötige Blieskastel für eine Klima neutrale Energieerzeugung einen Mix aus allen erneuerbaren Energien. Dabei stelle „die Windenergie den Motor der Energiewende“ in Blieskastel dar.

