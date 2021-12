Bis Anfang Februar läuten an der Stephanuskirche in Böckweiler wie überall in der Region immer mittwochs um 19.30 Uhr die Kirchenglocken. Die protestantische Kirchengemeinde beteiligt sich an der gemeinsamen Aktion der Pfälzischen Landeskirche und dem Bistum Speyer. Die Glocken erklingen zum Zeichen der Verbundenheit in der Corona-Pandemie. Sie sollen die Solidarität stärken und zugleich auch Hoffnung geben, teilt Presbyterin Marliese Rauch mit. Ebenfalls mittwochs können in der Kirche gemeinsame Fürbittengebete gesprochen werden, die als Vorlage für zu Hause erhältlich sind. „Wir können die Aktion verstärken, indem wir Kerzen an ein Fenster an der Straßenseite stellen“, so die Presbyterin. Ein Leuchten in die Dunkelheit bringt auch das Weihnachtslicht aus Bethlehem, das an Heiligabend von der Stephanuskirche in einem mitgebrachten Gefäß den Weg in die Häuser finden kann. Es kann so bereits Donnerstag im Vorraum der Kirche abgeholt werden. Daraus soll ein weltweites Netz aus Lichtern entstehen, das Menschen verbindet.