In Saarbrücken ist ein Modellversuch geplant, mit dem in mehreren Hauptstraßen in der City dauerhaft Tempo 30 angeordnet werden soll. Doch zunächst muss das Verkehrsministerium prüfen, ob das Vorhaben überhaupt den Gesetzen entspricht.

Die Stadtverwaltung hat eine Initiative des Deutschen Städtetages aufgegriffen. Mit dessen Anliegen, in wichtigen innerstädtischen Straßen die Fahrgeschwindigkeit weiter zu begrenzen, hatten sich 2021 mehrere Umwelt- und Verkehrsverbände um den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) an Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) gewandt. Jetzt zeigen sich der saarländische Landesverband und die Saarbrücker Ortsgruppe des ADFC erfreut über Conradts Ankündigung. Dieser erklärt, er wolle „flächendeckend Tempo 30 in einem Teil der Innenstadt umsetzen“.

Schriftlich hat der Oberbürgermeister die saarländische Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD) um Unterstützung gebeten, dass in der Landeshauptstadt solch ein Modellversuch genehmigt wird. Es ist nämlich Sache des Verkehrsministeriums, den neuen Tempo-30-Abschnitten zuzustimmen. In den nächsten Wochen wird im Ministerium nun geprüft, ob der Vorstoß überhaupt rechtmäßig ist. Denn die Ausweisung solcher Gebiete mit Geschwindigkeitsbegrenzung muss rechtssicher begründet werden können. Zum Beispiel mit dem Argument, dass auf diese Weise die Lärmbelastung sinkt.

„Nachvollziehbare verkehrsberuhigte Zone“

Uwe Conradt nennt den Plan, Tempo 30 per Modellversuch „in 14 weiteren Hauptverkehrsstraßen der Innenstadt einzuführen“. Einzelne Straßenabschnitte, in denen diese Regelung heute schon gilt, wolle er mit den neuen Bereichen so verbinden, „dass eine flächendeckende und nachvollziehbare verkehrsberuhigte Zone entsteht“. „Aufgrund der ohnehin taktgebenden Ampelanlagen sind keine negativen Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit des Verkehrsflusses zu erwarten“, meint Rathaussprecher Thomas Blug. Gegenüber dem Verkehrsministerium argumentiere die Stadt tatsächlich mit einem erwarteten Rückgang des Verkehrslärms und der Luftschadstoffe „in den Bereichen der Saarbrücker City mit einem hohen Anteil an Fußgängern am Straßenverkehr“. Dort würden „flächendeckend die Verkehrssicherheit erhöht“ und „die Lebensqualität gesteigert“.

Angebot auch an andere Städte

Deshalb sei Saarbrücken der Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ des Deutschen Städtetages beigetreten. Diese ruft den Bund auf, die Gesetze so zu ändern, dass Kommunen in eigener Zuständigkeit Tempo-30-Zonen in Hauptverkehrsstraßen festlegen können, wenn sie dies für richtig halten. Nach Thomas Blugs Worten bietet die saarländische Hauptstadt anderen Städten an, innerhalb des Modellversuchs die Auswirkungen einer solchen Regelung auf Verkehrsfluss, Sicherheit und öffentlichen Nahverkehr zu erforschen.

Irene Krohn, Landesgeschäftsführerin des ADFC Saar, unterstützt die Saarbrücker Forderung an das Saarland als oberste Verkehrsbehörde, die Genehmigung zu erteilen. Krohn: „Bei ihrer Entscheidung wird es sich zeigen, wie ernst es die Landesregierung ihrerseits mit der Verkehrswende und nicht zuletzt mit der Förderung des Radverkehrs nimmt.“

Parkplätze in Biergärten verwandeln?

ADFC-Sprecher Thomas Fläschner verspricht sich von einem großflächigen Tempolimit in der Innenstadt „große Chancen auf eine vielfältigere Nutzung des öffentlichen Raumes und damit auf eine lebenswerte Stadt“. Beispiele aus anderen Städten zeigten, dass bessere Bedingungen für Fuß- und Radverkehr bei langsamerem beziehungsweise weniger Autoverkehr Handel und Gastronomie stärkten. In Saarbrücken könne man etwa Parkplätze in Treffpunkte mit Außengastronomie verwandeln.

Thomas Fläschner: „Der ADFC hofft, dass das Verkehrsministerium den Schritt des Saarbrücker Oberbürgermeisters wohlwollend und zügig unterstützt und eine baldige Umsetzung ermöglicht.“ So könne Saarbrücken saarland- und bundesweit zum Vorbild werden.