In Rheinland-Pfalz sind sie kaum mehr wegzudenken: Straßenbeiträge, auch genannt „wiederkehrende Beiträge“. In Homburg gibt es die bislang nicht. Die Verwaltung prüft nun, wie ein solches Bezahlmodell in der Stadt eingeführt werden kann. Im Stadtrat herrschte eine Mischung aus Vorfreude und Ablehnung.

Der Antrag an die Stadt, die Einführung von Straßenbeiträgen zu prüfen, kam von den Grünen. „Es geht hier wirklich