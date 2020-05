Auf Anfrage bestätigt die Verwaltung des Saarpfalz-Kreises die Information, laut derer das Blieskasteler Altersheim „Haus am Berg“ komplett unter Quarantäne gestellt wurde. Es habe dort drei Tote gegeben; zwei Beschäftigte seien positiv auf Corona-Infektionen getestet worden.

Eine der beiden jetzt positiv getesteten Altersheims-Beschäftigten sei allerdings schon seit längerer Zeit nicht mehr im Dienst gewesen. Abstriche hätten Covid-19-Infektionen zudem bei zwölf Heimbewohnern nachgewiesen. „Drei von ihnen“, so Sandra Brettar, die Sprecherin des Saarpfalz-Kreises, „sind zwischenzeitlich verstorben. Der letzte Todesfall datiert vom 29. April.“ Beim Saarpfalz-Kreis ist das Gesundheitsamt angesiedelt, das die Quarantäne für das Seniorenheim in die Wege geleitet hat.

Bei den Bewohnern habe man zuletzt am 23. April eine Covid-19-Neuerkrankung festgestellt. „Für das Pflegeheim wurde nach vorheriger mündlicher Anordnung des Gesundheitsamts vom 23. April“, so Brettar, die Quarantäne verfügt. Die Ortspolizeibehörde Blieskastel habe noch am gleichen Tag die Quarantäne für das „Haus am Berg“ der Blies-Med Seniorenbetreuungs GmbH schriftlich erlassen – „unter Berücksichtigung der Handlungsempfehlung des Saarlandes zum Schutz vulnerabler Gruppen für Einrichtungen der Pflege“.

Begehung mit dem Gesundheitsamt

Am 28. April sei dann auf Veranlassung des Landrats eine Begehung der Einrichtung durch das Gesundheitsamt, die Heimaufsicht und einen Arzt vom Kreiskrankenhaus St. Ingbert erfolgt. Sandra Brettar: „Abstriche erfolgen beim Pflegepersonal täglich – zweimal wöchentlich vor Ort auch durch das Gesundheitsamt, das auch die Bewohner abstreicht. Das Haus wird laufend kontrolliert.“

Die Kreis-Sprecherin betont, dass das „Haus am Berg“ nicht Gegenstand der sogenannten Pool-Testungen Ende April im Saarpfalz-Kreis gewesen sei, „da dort bereits vorher eine positiv getestete Person dem Gesundheitsamt gemeldet wurde. 17 Alten- und Pflegeeinrichtungen wurden den Pool-Testungen unterzogen. Wie wir bereits bekannt gegeben haben, waren dort alle Ergebnisse negativ.“

„Die Mitarbeiter geben ihr Bestes“

„Trotz hoher Sicherheitsstandards und dem Engagement aller Mitarbeiter sind wir enttäuscht, dass wir es nicht geschafft haben, dem Virus zu trotzen“, äußert sich das Pflegeheim auf seiner Internetseite: „Sollte ein Bewohner positiv sein, verlegen wir direkt, so dass wir auch aktuell keine positiven Bewohner bei uns haben.“ Die Mitarbeiter gäben ihr Bestes, um den „Bewohnern den Tag in der aktuellen Situation erträglich zu machen“.