Von Donnerstag auf Freitag, 26. November, wurden im Saarpfalz-Kreis 127 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz beträgt 432. Angesichts rasant steigender Infektionszahlen ruft das Gesundheitsamt nicht mehr alle positiv Getesteten an.

Neuerdings würden „nur noch positive Indexfälle vorrangiger Gruppen nachverfolgt“, erklärte an Freitag Sandra Brettar, Sprecherin der Kreisverwaltung. Gemeint seien vulnerable Menschen sowie besonders gefährdete Bewohner von Gemeinschaftseinrichtungen. Das Gesundheitsamt Saarpfalz konzentriere sich jetzt auf das Ermitteln von Fällen in Schulen, Kitas und Pflegeeinrichtungen.

Positiv Getestete, die nicht zu einer dieser Gruppen gehören, würden vom Homburger Gesundheitsamt nicht mehr angerufen. Sandra Brettar: „Die Quarantäneanordnung erfolgt allein schriftlich durch die Ortspolizeibehörde.“ Auch die engen Kontaktpersonen würden vom Gesundheitsamt nicht mehr ermittelt. „Es obliegt daher der positiv PCR-bestätigten Person, diese Kontakte zu benachrichtigen“, sagt die Sprecherin. Ungeimpfte enge Kontaktpersonen hätten sich sofort in Quarantäne zu begeben. Deren Daten müsse die positiv getestete Person an gesundheitsamt@saarpfalz-kreis.de per E-Mail weitermelden.