Nachdem zwei Ärzte das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises zum Jahreswechsel verlassen haben, verfügt die Behörde derzeit nicht über die vorgeschriebene ärztliche Leitung. Bis die Stellen neu besetzt werden können, arbeitet der Saarpfalz-Kreis mit dem Kreis Neunkirchen zusammen, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen.

„Zum 1. Januar ist kein Amtsarzt mehr beim Saarpfalz-Kreis beschäftigt. Es gab Kündigungen von Mitarbeitenden des Gesundheitsamtes. Aus Gründen des Arbeitnehmerschutzes werden dazu keine weiteren Angaben gemacht“, so der Saarpfalz-Kreis am Montag auf Anfrage.

Die Leitung des Gesundheitsamtes und die Stellvertretungsposition seien derzeit nicht besetzt. Beide Stellen seien ausgeschrieben. Jedoch konnte bisher am Arbeitsmarkt noch kein ärztliches Personal mit der erforderlichen Zusatzqualifikation gefunden werden. Dennoch sollen die vakanten Stellen so schnell wie möglich wieder besetzt werden. So versuche die Kreisverwaltung neben der Ausschreibung, durch Erwerb der nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst erforderlichen Fachqualifikation in den eigenen Reihen der Ärzteschaft die Stellen im Gesundheitsamt zu besetzen.

Beim Saarpfalz-Kreis seien derzeit (Stand 1. Januar) drei Ärzte im amtsärztlichen Dienst beschäftigt, einer arbeite in Vollzeit, zwei in Teilzeit. Hinzu kommen laut Kreisverwaltung fünf Kinder- und Jugendärzte, davon arbeite eine Kraft in Vollzeit und vier weitere in Teilzeit. Alle seien im Kinder- und jugendärztlichen Dienst beschäftigt. Ab dem 1. Juli komme eine weitere Jugendärztin in Teilzeit hinzu. Ferner arbeite eine Zahnärztin in Teilzeit beim Saarpfalz-Kreis.

Das gesamte Team arbeite bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie mit. Aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst erhalte der Kreis vom Bund zusätzliche Mittel, um das Gesundheitsamt personell zu verstärken. Im Zuge der Stellenplanberatungen für das Jahr 2022 erörtere der Kreis nun die personelle Aufstockung des amtsärztlichen Dienstes.

Um den gesetzlichen Vorgaben der Leitung eines Gesundheitsamtes durch einen Amtsarzt zu entsprechen, arbeite der Saarpfalz-Kreis übergangsweise mit dem Gesundheitsamt des benachbarten Landkreises Neunkirchen zusammen.