Algen, Entenkot – aus dem schönen Spielspaß am Wasserspielplatz beim Jägersburger Weiher wurde im Juli ein Ekel-Vergnügen. Seit Juli ist der Spielplatz gesperrt. In den letzten Monaten ist einiges passiert – der Ortsvorsteher ist trotzdem nicht allzu optimistisch. Bald müssen Orts- und Stadtrat ran.

Am Wasserspielplatz in Jägersburg ist Bewegung. Aber nicht in Form von spielenden Kindern in sauberem Wasser – stattdessen legen die städtischen